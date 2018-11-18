Адвокат Януковича підтвердив його госпіталізацію

Колишнього президента України Віктора Януковича госпіталізували у Росії.

Про це Громадському радіо повідомив його адвокат Олександр Горошинський.

Як розповів Горошинський, він зустрічався з Януковичем у лікарні вчора, 17 листопада.

«Він госпіталізований. Я на вихідних, вчора, мав з ним зустріч у лікарні. І я цю інформацію підтверджую. В нього дуже важка травма. Те, що я побачив – він не може рухатися, підніматися з ліжка», – розповів Горошинський.

Раніше ЗМІ заявили, що Януковича госпіталізували з травмами.