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Кость Левицький, український державний діяч, адвокат, публіцист

Американський сенатор заявив, що США можуть витіснити Росію з України

18 листопада, 2018 - 14:24
Фото Reuters

Американський сенатор Кріс Кунс заявив, що США зможуть витіснити Росію з України.

Про це Кунс зазначив під час свого виступу на Галіфакському міжнародному безпековому форумі.

«Я думаю, що ми зможемо витіснити Росію з України, але для цього потрібна концентрація та рішучість, а також взаємодія з нашими союзниками. Нам потрібно зробити це стійким пріоритетом», - йдеться в заяві сенатора.

Кунс підкреслив також, що для витіснення Росії з України можуть знадобитися десятки років.

Окрім цього, американський політик підтримав рішення президента Дональда Трампа дати Україні більшу кількість зброї та інструкторів.

 
    
Джерело: День
          
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