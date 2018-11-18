Американський сенатор заявив, що США можуть витіснити Росію з України

Американський сенатор Кріс Кунс заявив, що США зможуть витіснити Росію з України.

Про це Кунс зазначив під час свого виступу на Галіфакському міжнародному безпековому форумі.

«Я думаю, що ми зможемо витіснити Росію з України, але для цього потрібна концентрація та рішучість, а також взаємодія з нашими союзниками. Нам потрібно зробити це стійким пріоритетом», - йдеться в заяві сенатора.

Кунс підкреслив також, що для витіснення Росії з України можуть знадобитися десятки років.

Окрім цього, американський політик підтримав рішення президента Дональда Трампа дати Україні більшу кількість зброї та інструкторів.