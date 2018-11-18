Через лісові пожежі у Каліфорнії скоротять церемонію Оскар

18 листопада, 2018 - 14:50
Академія кінематографічних мистецтв та наук вирішила значно скоротити червону доріжку перед нагородженням лауреатів премії Оскар за заслуги в галузі кінематографу.
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Організатори вирішили скоротити премію через повагу до жертв масштабних пожеж у Каліфорнії.
Ходу червоною доріжкою скоротять за часом: обмежать її фотографуванням та приберуть традиційні інтерв’ю артистів перед початком церемонії.
Зазначається, що сама церемонія і урочиста вечеря після неї залишаться без змін.
Нагадаємо, що через пожежі в Каліфорнії кількість жертв досягла 76 людей, зниклих безвісти – більше 3000.