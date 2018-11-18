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Через лісові пожежі у Каліфорнії скоротять церемонію Оскар

18 листопада, 2018 - 14:50
Фото Shutterstock

Академія кінематографічних мистецтв та наук вирішила значно скоротити червону доріжку перед нагородженням лауреатів премії Оскар за заслуги в галузі кінематографу.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Організатори вирішили скоротити премію через повагу до жертв масштабних пожеж у Каліфорнії.

Ходу червоною доріжкою скоротять за часом: обмежать її фотографуванням та приберуть традиційні інтерв’ю артистів перед початком церемонії.

Зазначається, що сама церемонія і урочиста вечеря після неї залишаться без змін.

Нагадаємо, що через пожежі в Каліфорнії кількість жертв досягла 76 людей, зниклих безвісти – більше 3000.

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