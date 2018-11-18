Економіка України росте, але зовнішня підтримка потрібна для виплати попередніх боргів, - Гройсман

Економіка України зростає 11 кварталів поспіль, проте державі все ще потрібна зовнішня підтримка, аби перекредитуватися і пройти пікові роки виплат за минулими боргами.

Про це поінформував Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Урядовий портал.

«11 кварталів поспіль економіка зростає. Це означає, що почався підйом. В принципі, якщо подивитися на потреби держави – все нормально, ми збалансовані. Але якщо дивитися на борги, потрібна зовнішня підтримка, аби перекредитуватися, аби повернути попередні борги. 2019-2021 роки – пікові роки виплат», - сказав Гройсман.

При цьому він наголосив, що гроші беруться під виконання певних зобов’язань. І зробити цю роботу потрібно ще й для того, аби повернути довіру кредиторів. Допустити зараз розвиток сценарію відмови від всіх обіцянок означає звернути зі шляху реформ і пірнути в дефолт, який несе повне знецінення доходів громадян і чергову затяжну кризу.

«Ми пам’ятаємо 90-ті роки: банкрутство країни, галопуюча інфляція. Цього допустити знову не можна», - додав Гройсман.

Як повідомлялося, упродовж найближчих п'яти років Україна має направити 33 млрд доларів на погашення державного боргу.