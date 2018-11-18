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Фільм "Донбас" отримав головну нагороду на кінофестивалі у Севільї

18 листопада, 2018 - 16:43
Кадр з фільму

"Донбас" українського режисера Сергія Лозниці отримав нагороду за найкращий фільм на фестивалі європейського кіно у Севільї. Про це повідомляє BBC.

Стрічка отримала нагороду Golden Giraldillo - приз за найкращий фільм.

"Фільм досягає вишуканого поєднання форми художнього фільму та відчуття документального кіно. Відмінна кінематографія дає творче та чітке бачення безжальної трагедії "туману війни", - зазначено на сайті кінофестивалю.

Фестиваль у Севільї відбувається на початку листопада з 2001 року і триває дев'ять днів. За нагороду за найкращий фільм змагалися роботи призерів Каннського кінофестивалю Олів'є Ассаяса, Мії Хансен-Льове та Нурі Більге Джейлана, а також лауреатів премії "Оскар" Флоріана Генкеля фон Доннерсмарка та Ласло Немеша.

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