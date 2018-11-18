Канада й Україна погодили співпрацю у Парламентській асамблеї НАТО

Члени української та канадської делегацій у Парламентській асамблеї НАТО погодили напрямки майбутньої співпраці.

Про це після зустрічі із канадськими колегами повідомила Укрінформу голова Постійної делегації України у ПА НАТО Ірина Фріз.

"Ми говорили про напрямки співпраці, зокрема, імовірне відкриття в Україні за канадської підтримку офісу у справах жінок, миру й безпеки, однак поки що це лише проект. Обговорили підтримку не лише у рамках ПА НАТО, а й парламентської діяльності загалом", - сказала Фріз.

За її словами, Україна закликала Канаду розширити запроваджені проти Росії санкції. "Ми обговорили питання миротворчої місії й розширення переліку тих, хто підпадає під дію санкцій. У Канаді набув чинності відповідний закон і ми просили за прикладом списку Магнітського розширювати цей формат, аби мати можливість більш ефективно стримувати РФ", - зазначила депутат.

Фріз додала, що голова Постійної делегації Канади у ПА НАТО Борис Вжесневський висловив підтримку українським ініціативам. "Борис Вжесневський взагалі є дуже ефективним адвокатом України. Особливо добре я відчуваю це саме на ПА НАТО, адже делегація Канади і Борис безпосередньо допомагають нам й інколи спрямовують у потрібному напрямі. Вжесневський є своєрідним ментором нашої делегації", - зазначила вона.

Як повідомлялося, цими вихідними у канадському Галіфаксі проходить Парламентська асамблея НАТО, участь у якій беруть понад 270 делегатів.