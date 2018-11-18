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Кость Левицький, український державний діяч, адвокат, публіцист

Країнам НАТО слід посилити санкцій проти Росії, - резолюція ПА

18 листопада, 2018 - 09:25
Фото: nato-pa.int

Країнам НАТО слід розробити механізми, що дозволять виявляти та обмежувати майно корумпованих росіян.

Про це йдеться у проекті резолюції ПА НАТО “Оновлення відповіді на російські гібридні тактики”, текст якої є у розпорядженні Укрінформу.

“Парламентська асамблея закликає уряди та парламенти держав-членів НАТО ухвалити чітку й активну стратегію із переслідування західного майна корумпованих представників російських еліт”, - зазначається у документі.

Окрім цього, в проекті ПА НАТО є заклик запровадити санкції за російські хімічні атаки у Великобританії.

“Парламентська асамблея закликає уряди та парламенти держав-членів НАТО розглянути можливість запровадження цільових санкцій у солідарності із Об’єднаним королівством й іншими членами, які нещодавно стали жертвами російських гібридних атак”, - йдеться у проекті резолюції.

Нагадаємо, що парламентська асамблея НАТО висловлює підтримку розслідуванню аварії МН17 і закликає Росію взяти на себе відповідальність за катастрофу.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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