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Кость Левицький, український державний діяч, адвокат, публіцист

Меркель та Макрон обговорюють майбутнє єврозони

18 листопада, 2018 - 20:58
Фото Reuters

Темами недільних переговорів у Берліні канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона є майбутнє єврозони, міграції та нового Єлисейського договору.

Про це сказала Меркель перед початком переговорів з Макроном, повідомляє Укрінформ.

"Ми будемо говорити про Єлисейський договір, який ми хочемо представити 22 січня. Ми зробили великі кроки, треба прояснити ще останні питання. Цей новий Єлисейський договір повинен бути амбіційним", - заявила Меркель.

Також, за її словами, мова піде про майбутнє єврозони, дигіталізацію, спільну оборону ЄС та створення її армії, міграційний пакт ООН, "який викликав стільки протиріч". Меркель також зазначила, що має намір обговорити питання, пов'язані з європейськими виборами, які пройдуть через 6 місяців.

Макрон погодився, що новий Єлисейський договір має внести "більшу ясність" і поставити нові цілі.

Французький президент зі свого боку також звернув увагу на те, що грудень буде вкрай напруженим і багато в чому вирішальним місяцем по ряду моментів – від Brexit до проблем міграції.

Він додав, що сьогодні також обговорюватимуться питання про енергетичний поворот і кліматичні зміни, яким потрібно надати "серйозних імпульсів".

Відповідальність перед майбутнім Європи, на переконання Макрона, полягає в тому, щоб будувати по-справжньому суверенну Європу і сильний, ефективний ЄС. Тут багато залежить від єдиного підходу Берліна і Парижа, наголосив Макрон.

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