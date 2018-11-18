Могеріні: ЄС уважно стежить за "справою Хашоггі"

ЄС уважно стежить за ходом розслідування вбивства саудівського журналіста Джемаля Хашоггі у генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні, передає "Анадолу".

"Разом з нашими міжнародними партнерами ми уважно стежимо за підсумками розслідування", - зазначила Могеріні і закликала до "прозорого" розслідування злочину, підсумки якого "викликали б довіру" у всіх сторін.

Також, за її словами, у Брюсселі зважають на заяви Ер-Ріяда.

"Дуже важливо прояснити всі обставини цього злочину і притягнути до відповідальності усіх винних", - зазначила Могеріні. Вона наголосила, що в ЄС виступають проти смертної кари незалежно від вчиненого злочину.

Нагадаємо, що ЦРУ звинувачує саудівського принца в організації вбивства Хашоггі.