На Донбасі у пунктах пропуску застрягли 155 авто

У неділю зранку в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах очікують 155 транспортних засобів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"У контрольних пунктах в’їзду-виїзду сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 0/60; "Мар’їнка" – 0/45; "Новотроїцьке" – 0/20; "Гнутове" – 0/30”, - йдеться в повідомленні.

Загалом учора через КПВВ прослідувало 35,7 тисячі осіб та понад 5 тисяч транспортних засобів, додали прикордонники.