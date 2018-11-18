Працювати треба ідейно, щоб дати свою духовну лепту для рідного народу
Кость Левицький, український державний діяч, адвокат, публіцист

На Донбасі у пунктах пропуску застрягли 155 авто

18 листопада, 2018 - 10:07
Фото Держприкордонслужба

У неділю зранку в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах очікують 155 транспортних засобів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"У контрольних пунктах в’їзду-виїзду сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 0/60; "Мар’їнка" – 0/45; "Новотроїцьке" – 0/20; "Гнутове" – 0/30”, - йдеться в повідомленні.

Загалом учора через КПВВ прослідувало 35,7 тисячі осіб та понад 5 тисяч транспортних засобів, додали прикордонники.

 
    
Джерело: День
          
  • 

    • 









    




    

  





  

              
Більше новин

            
    

      

        
  
  
      

        

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        ЗМІ заявили, що Януковича госпіталізували з травмами  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Доба в ООС: Бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ, один український військовий загинув  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        У Канаді на Книжовому Салоні відбулася акція на підтримку Сенцова  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Депутати Європаламенту закликали Amazon вилучити товари з радянською символікою  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        ПА НАТО хоче, щоб Росія взяла відповідальність за збитий МН17  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Церкви Європи передали 16 млн євро постраждалим на Донбасі  
  

    

  
  
  
  
  
  

    

  





  

                
    

      










Новини партнерів
 

Loading...