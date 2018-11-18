Наступний тиждень Brexit буде вирішальним для Британії, - Мей

Про це повідомляє Reuters .

Наступні сім днів в процесі виходу Великобританії з Євросоюзу матимуть вирішальне значення для майбутнього країни, заявила прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей.

"Ці наступні сім днів матимуть вирішальне значення, вони стосуються майбутнього цієї країни", – заявила Мей журналістам.

Нагадаємо, що у Британії призначили нового міністра з питань Brexit.