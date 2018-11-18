Працювати треба ідейно, щоб дати свою духовну лепту для рідного народу
Кость Левицький, український державний діяч, адвокат, публіцист

Наступний тиждень Brexit буде вирішальним для Британії, - Мей

18 листопада, 2018 - 14:06
Фото Reuters

Наступні сім днів в процесі виходу Великобританії з Євросоюзу матимуть вирішальне значення для майбутнього країни, заявила прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей.

Про це повідомляє Reuters.

"Ці наступні сім днів матимуть вирішальне значення, вони стосуються майбутнього цієї країни", – заявила Мей журналістам.

Нагадаємо, що у Британії призначили нового міністра з питань Brexit.

 
    
Джерело: День
          
  • 

    • 









    




    

  





  

              
Більше новин

            
    

      

        
  
  
      

        

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        У Британії призначили нового міністра з питань Brexit  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Мей виключила другий референдум щодо Brexit  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        ЄС і Британія узгодили протокол щодо Ірландії та Північної Ірландії   
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        ЄС опублікував текст фінального проекту угоди щодо Brexit  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        ЄС посилює тиск на Британію на тлі прогресу у переговорах щодо Brexit  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Рада ЄС без Британії сьогодні збирається на обговорення Brexit   
  

    

  
  
  
  
  
  

    

  





  

                
    

      










Новини партнерів
 

Loading...