Наступний тиждень Brexit буде вирішальним для Британії, - Мей

"Ці наступні сім днів матимуть вирішальне значення, вони стосуються майбутнього цієї країни", – заявила Мей журналістам.
Нагадаємо, що у Британії призначили нового міністра з питань Brexit.
Наступні сім днів в процесі виходу Великобританії з Євросоюзу матимуть вирішальне значення для майбутнього країни, заявила прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей.
Про це повідомляє Reuters.
"Ці наступні сім днів матимуть вирішальне значення, вони стосуються майбутнього цієї країни", – заявила Мей журналістам.
Нагадаємо, що у Британії призначили нового міністра з питань Brexit.