Показуха у боротьбі з корупцією підриває довіру до всієї системи, - Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що показуха у боротьбі з корупцією підриває довіру до всієї системи. Про це Гройсман розповів у ефірі телеканалу "ВІТА", повідомляє "Урядовий портал".

За словами Прем’єр-міністра, вибіркове правосуддя і показуха в системі боротьби з корупцією підриває не тільки ідеологію цією боротьби, а й довіру до антикорупційної інфраструктури загалом.

"Ми вбиваємо схеми на митниці, проводимо реформу державної служби. Зараз важливо аби запрацював Антикорупційний суд, були реальні вироки. Але я проти вибіркового правосуддя. Я проти того, коли не карають за злочин, а визначають жертву, потім придумують злочин. Ця показуха підриває довіру до всієї системи. Важливо, аби антикорупційна інфраструктура почала працювати і повертати довіру громадян", - сказав Гройсман.