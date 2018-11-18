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Показуха у боротьбі з корупцією підриває довіру до всієї системи, - Гройсман

18 листопада, 2018 - 22:21
Фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що показуха у боротьбі з корупцією підриває довіру до всієї системи. Про це Гройсман розповів у ефірі телеканалу "ВІТА", повідомляє "Урядовий портал".

За словами Прем’єр-міністра, вибіркове правосуддя і показуха в системі боротьби з корупцією підриває не тільки ідеологію цією боротьби, а й довіру до антикорупційної інфраструктури загалом.

"Ми вбиваємо схеми на митниці, проводимо реформу державної служби. Зараз важливо аби запрацював Антикорупційний суд, були реальні вироки. Але я проти вибіркового правосуддя. Я проти того, коли не карають за злочин, а визначають жертву, потім придумують злочин. Ця показуха підриває довіру до всієї системи. Важливо, аби антикорупційна інфраструктура почала працювати і повертати довіру громадян", - сказав Гройсман.

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