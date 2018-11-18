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Кость Левицький, український державний діяч, адвокат, публіцист

Рева повідомив, що майже половина українців отримують соціальну допомогу

18 листопада, 2018 - 09:11
Фото з архіву "Дня"

Міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що близько 44% українців отримують державну допомогу.

"Приблизно 44% людей отримують ті чи інші види державної соціальної допомоги. Але ми повинні розуміти, що, згідно з Конституцією, Україна – держава соціальна", – сказав міністр в ефірі Радіо Свобода.

Зокрема, за його словами, нині 5 мільйонів домогосподарств в Україні отримують субсидії.

"Вже станом на сьогодні близько 5 мільйонів домогосподарств субсидію отримують. Ще мільйон 900 тисяч – ми подивимося, скільки з них прийде, як вони задекларують свої доходи і так далі.

Тобто говорити про те, що когось позбавили субсидії, підстав немає. Тому що дехто ще просто не звернувся", – сказав Рева.

Як зазначив міністр, чимало тих, хто претендує на субсидію, не витримують перевірки декларацій.

"923 тисячі домогосподарств із 6 мільйонів 900 тисяч декларували відсутність доходів. А коли починаються вибіркові перевірки, з’ясовується, що частина цих людей, звичайно, не всі, купують дорогі автомобілі, купують квартири, купують будинки", – розповів він.

Джерело: Радіо Свобода

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