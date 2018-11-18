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Кость Левицький, український державний діяч, адвокат, публіцист

Рейтинг Макрона впав до рекордного мінімуму

18 листопада, 2018 - 13:26
Фото Reuters

Згідно з даними щомісячного барометра Ifop, рейтинг популярності французького президента Еммануеля Макрона впав до 25% задоволених його політикою громадян.

Про це повідомляє Lejdd.fr.

Після стабільних 29% в жовтні, в листопаді позиції Макрона ослабли на 4%. А ще на початку року 50% громадян оцінювали діяльність президента позитивно.

Такі оцінки наближают Еммануеля Макрона до оцінок, які були у Франсуа Олланда, коли він був президентом.

В серпні згідно з опитуванням, проведеним на замовлення для HuffPost і CNEWS, рейтинг схвалення політики Макрона серед французів склав 30%.

Як повідомляє The Local, в липні рейтинг схвалення дій президента Франції становив 36%, а в кінці червня - 43%.

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