Старі і нові виклики вимагають єдності від Європи, - Макрон

Перед єдиною Європою стоять старі і нові виклики, які вимагають її єдності. Про це президент Французької Республіки Еммануель Макрон заявив, виступаючи в неділю в німецькому Бундестазі з нагоди Дня народної скорботи в Німеччині, повідомляє Укрінформ.

"Є багато сил, які намагаються налаштувати нас один проти одного. У такому світопорядку наша сила - в нашій єдності", - заявив Макрон.

Він наголосив, що єдність не означає примусової одностайності або однаковості. Нації мають право вступати в різні союзи та проекти, але завжди повинні діяти в дусі взаємної відкритості та з урахуванням інтересів об'єднаної Європи.

Макрон наполягає на тому, що європейці повинні самі вирішувати свою долю, для цього потрібно "більше європейського суверенітету". "І цю боротьбу ми ще аж ніяк не виграли, ця боротьба буде постійною", - додав він.

Макрон також зазначив, що ЄС має боротися з новими викликами, високо несучи прапор цінностей.

Учасники церемонії в парламенті ФРН вшанували пам'ять усіх жертв воєн і насильства.