Супрун порадила, як правильно приймати антибіотики

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун радить не переривати курс лікування антибіотиками, навіть якщо стало краще. Про це вона написала у Facebook.

"Приймайте антибіотики лише за призначенням лікаря, не переривайте курсу лікування антибіотиками, навіть якщо вам стало краще, не використовуйте антибіотики, які залишилися після курсу прийому, не діліться антибіотиками з друзями, родичами, знайомими, не приймате їх при вірусних захворюваннях", - зазначила вона.

Супрун також закликала регулярно мити руки, уникати контакту із людьми, які хворіють, та вчасно робити щеплення.