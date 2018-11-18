Трамп анонсував гучні звільнення високопосадовців у Білому домі

Президент США Дональд Трамп розмірковує над заміною кількох впливових помічників, у тому числі на вищому рівні в адміністрації та міністерствах, однак не виключає, що деякі з них продовжать роботу на своїх посадах. Про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

"Трамп висловився щодо деяких можливих відставок на високому рівні в його адміністрації", - зазначає видання.

Зокрема, він згадав про міністра внутрішньої безпеки Кірстіен Нільсен, підкресливши, що не задоволений її реагуванням щодо ситуації на кордоні з Мексикою, куди зараз почали прибувати групи "каравану мігрантів".

"Я дуже шаную її. Вона дуже розумна. Я хочу, щоб вона стала більш жорсткою", - сказав Трамп про Нільсен і додав, що нинішня міністр внутрішньої безпеки має "шанс" продовжити працювати на своїй посаді.

Трамп також натякнув на можливе звільнення глави адміністрації Джона Келлі, зауваживши, що той все ще може залишитися в адміністрації до 2020 року. При цьому видання зазначає, що на місце Келлі може прийти нинішній глава адміністрації віце-президента Нік Ейерс.

Водночас Трамп дав негативну оцінку заступниці радника з питань нацбезпеки Мірі Рікардел, про можливу відставку якої в Білому домі оголосили цього тижня. "Я зустрівся з Мірою два дні тому, і ми збираємося її перемістити", - сказав Трамп. Він також розвіяв чутки, що може висунути її кандидатуру на посаду постійного представника США при ООН. "Вона не дуже дипломатична, але вона талановита", - зазначив президент.

Тим часом, глава Білого дому оцінив роботу своєї адміністрації за неповних два роки. "Я думаю, що роблю велику роботу, у нас найкраща економіка, яку ми коли-небудь мали", - зазначив президент США.