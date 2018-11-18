У Харкові від зупинки серця раптово померла 20-річна студентка

В Харкові від зупинки серця раптово померла 20-річна дівчина.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області

Подія сталась у ресторані Старгород під час святкування дня студента. Повідомлення надійшло до Київського відділу поліції Харкова 17 листопада близько 23-00 від лікарів швидкої допомоги.

За попередніми даними, серце дівчини зупинилося внаслідок нападу астми. Лікарі намагались реанімувати постраждалу, проте вона померла.

Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Обставини події з’ясовуються.

Як повідомляє Facebook - спільнота Харьків 1654 дівчина вчилася на 3 курсі НЮУ ім. Ярослава Мудрого. До приїзду швидкої допомоги відвідувачі намагалася надати першу допомогу, однак безуспішно.