У КМДА запевняють, що готові навіть до сильних снігопадів

Транспортні підприємства Києва забезпечені усім необхідним для роботи в зимовий період. Про це повідомив перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Іван Шпильовий, інформує прес-служба КМДА.

«Сьогодні вся спеціальна техніка знаходиться у стовідсотковій готовності до прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу. Придбано необхідну кількість шанцевого інструменту для ручного прибирання сходових маршів, зупинкових комплексів тощо. В ангарах підприємств уже маємо 35 тисяч тонн солі та близько 35 тисяч тонн піщано-соляної суміші для обробки доріг. Придбано 44 трактори, які дозволяють прибирати тротуари, місця, де ускладнено рух, та 10 навантажувачів. Також маємо запас паливно-мастильних матеріалів: близько 85 тонн дизельного пального і близько 50 тонн бензину», - розповів Шпильовий.

Зазначається, що у випадку інтенсивних снігопадів планується залучати техніку сторонніх організацій.

Окрім того, у КМДА інформують, що транспортні підприємства вже уклали понад 160 відповідних договорів, а також видані доручення щодо збільшення кількості рухомого складу на маршрутній мережі на час осінньо-зимового періоду.

«Останні два роки використовується світова тактика завчасного розміщення спецтехніки на вулично-дорожній мережі. Це дозволяє у разі виникнення ожеледі чи опадів у вигляді снігу негайно розпочати обробку доріг столиці. Зокрема, під час прогнозу синоптиків про перший сніг, 14 листопада, спеціальна техніка вже була на вихідних позиціях та вчасно вийшла на маршрути прибирання», - зазначив Шпильовий.

Він додав, що відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації визначено перелік вулиць Києва зі складними умовами руху, де у період снігопадів, ожеледиці першочергово оброблятимуть проїжджі частини технологічними матеріалами.