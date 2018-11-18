У Києві противники маршу на підтримку трансгендерних людей побили журналіста з Канади

У Києві противники маршу на підтримку трансгендерних людей побили канадського журналіста Майкла Колборна. Про це він сам написав у своєму мікроблозі в Twitter.

"За той час, поки я завантажував свої твіти, я сам двічі зазнав нападу. Відмінна робота, Київ. Прекрасна робота", - написав Колборн.

Також він написав про те, що якийсь чоловік сказав Колборну повертатися до себе на батьківщину, коли з'ясував, що журналіст - іноземець. Колборн також повідомив про двох постраждалих дівчат.

Інший журналіст Крістофер Міллер зазначив, що робота поліції була недостатньо хорошою, оскільки саме учасників маршу до Дня пам'яті трансгендерних людей відтіснили в хол метрополітену, а не людей, які намагалися зірвати цю акцію.

"Журналіст (Майкл Колборн, - ред.) дістав удар в обличчя, його окуляри були розбиті, радикалами, які зірвали сьогоднішнє ралі за права трансгендерів, оскільки поліція не тільки підтримувала, а й фізично видаляла активістів із санкціонованої містом події", - написав Міллер.

Відреагував на побиття журналіста також посол Канади в Україні Роман Ващук. Він заявив, що дії праворадикалів вимагають ефективної відповіді з боку правоохоронних органів. Ващук зазначив, що поліція вже демонструвала свою підготовку під час попередніх ЛГБТ-акцій у Києві і тепер має підтвердити свою прихильність захисту прав людини.

Нагадаємо, акцію на підтримку трансгендерних людей у Києві сьогодні було зірвано.

Поліція Києва уточнює, що пригода сталася сьогодні поблизу Володимирського собору. Під час спілкування з правоохоронцями іноземець розповів, що проводив фотозйомку, коли у нього виник словесний конфлікт з двома чоловіками. В результаті один з них вдарив потерпілого в обличчя, а інший застосував газовий балончик. Після цього нападники втекли. Їхнє фото зі спини іноземець передав поліцейським. Тривають пошуки правопорушників.

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення передбачено до чотирьох років позбавлення волі.

20 листопада у світі відзначають Міжнародний день пам'яті трансгендерних людей, тобто таких, чиє самовідчуття не збігається зі статтю. Цього дня згадують тих, хто загинув за трансфобію: ненависть і упередженість до проявів трансгендерності та гендерної неконформності.

З 2016 року щорічно 18 листопада в Києві відбувається марш до Міжнародного дня пам'яті трансгендерних людей, загиблих від насильства.