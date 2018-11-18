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Кость Левицький, український державний діяч, адвокат, публіцист

У лікарні помер прикордонник, збитий контрабандистами на Закарпатті

18 листопада, 2018 - 12:53
Фото з архіву "Дня"

Начальник відділу прикордонної служби «Ділове» майор Вадим Березенський, який перебував у комі внаслідок наїзду контрабандистів, помер у лікарні, не приходячи до тями.

Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал на сторінці у Facebook.

«Годину тому від отриманих травм у лікарні, не приходячи до тями, помер начальник відділу прикордонної служби "Ділове" майор Вадим Березенський. Висловлюю від себе особисто і від усього персоналу Держприкордонслужби України слова глибокого співчуття та скорботи рідним і близьким офіцера. Він був справжнім взірцем сумлінного виконання свого професійного обов'язку», - написав Цигикал.

Голова Держприкордонслужби також додав, що особа, «яка вчинила цей безглуздий та вкрай жорстокий вчинок - наїзд на прикордонника, уже в поліції».

Джерело: День

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