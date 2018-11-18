У Німеччині зіткнулися два надлегких літака, пілот загинув

Два надлегких літака зіткнулися біля аеродрому Еркеленца-Кюкховена у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Rheinische Post.

Два літаки зіткнулися у повітрі і впали на поле за кілька сотень метрів від аеродрому. В результаті аварії загинув 70-річний пілот.

Другого пілота, 60-річного чоловіка, було доставлено у лікарню з серйозними травмами. Вони обидва були членами місцевого авіаклубу.

Причини зіткнення поки що не відомі. Відомо, що перший літак, пілот якого загинув, піднявся у повітря з аеродрому, а другий літак заходив на посадку.