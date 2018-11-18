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Кость Левицький, український державний діяч, адвокат, публіцист

У США розбився літак часів Другої світової війни, 2 загиблих

18 листопада, 2018 - 13:54
Фото FOX 7 Austin ‏

Двоє людей, які знаходилися на борту старовинного літака, загинули в результаті авіакатастрофи вмісті Фредеріксбург, штат Вірджинія.

Про це повідомляє FOX 7 Austin.

Винищувач North American Aviation P-51 Mustang часів Другої світової війни під час авіашоу впав на автостоянку, на борту були 2 людини.

За словами представників Національного музею Тихоокеанської війни, один із загиблих був ветераном.

Зазначимо, що P-51D є американським далекобійним одномісним винищувачем і винищувачем-бомбардувальником.

Джерело: День

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