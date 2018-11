У США розбився літак часів Другої світової війни, 2 загиблих

Двоє людей, які знаходилися на борту старовинного літака, загинули в результаті авіакатастрофи вмісті Фредеріксбург, штат Вірджинія.

Про це повідомляє FOX 7 Austin.

Винищувач North American Aviation P-51 Mustang часів Другої світової війни під час авіашоу впав на автостоянку, на борту були 2 людини.

За словами представників Національного музею Тихоокеанської війни, один із загиблих був ветераном.

Зазначимо, що P-51D є американським далекобійним одномісним винищувачем і винищувачем-бомбардувальником.

The @NTSB is investigating a plane crash in #Fredericksburg, #Texas. The @PacWarMuseum was having their November WWII Pacific Combat Program show at the time of the plane crash. Two #veterans were onboard the vintage airplane. Photos: Glenn Kropat https://t.co/oCoFuGgINj pic.twitter.com/4J9FjrJnXl

— FOX 7 Austin (@fox7austin) 18 ноября 2018 г.