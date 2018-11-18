У США розбився винищувач часів Другої світової війни, 2 жертви

В американському штаті Техас у місті Фредеріксберг у суботу, 17 листопада, зазнав аварії літак часів Другої світової війни. Про це повідомляє телеканал KXAN.

Згідно із повідомленням, винищувач часів Другої світової війни P-51D Mustang упав на місце паркування, розташоване поруч з одним із житлових комплексів міста.

Як розповів телеканалу один з очевидців аварії, праве крило літака "нахилилося вправо, і тільки він почав балансувати, як пішов просто вниз". Ще один очевидець аварії підтвердив, що літак почав знижуватися після того, як його крило нахилилося вправо. "Було відчуття, ніби у винищувача не було двигуна, оскільки не було чути жодних звуків, потім літак пішов униз і пролунав вибух", - розповів очевидець.

Згідно з даними телеканалу, в літаку на момент катастрофи перебували двоє людей, один з них – ветеран американської армії. Обидва вони загинули.

До місця інциденту направлені слідчі Федерального авіаційного управління США. Причину події встановлюють.