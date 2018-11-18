Україна закликає Канаду посилити санкції проти Росії

Україна закликає Канаду посилити санкційний тиск на Росію через проведення Кремлем псевдовиборів на окупованому Донбасі та блокування процесу звільнення заручників і політв'язнів Кремля.

Про це повідомила уповноважений Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час зустрічі із депутатом парламенту Канади, співголовою групи дружби Канада - Україна Борисом Вжесневським, інформує прес-служба українського парламенту. "Ми закликаємо Канаду посилити санкційний тиск на РФ через проведення Кремлем псевдовиборів на окупованому Донбасі та блокування процесу звільнення заручників і політв’язнів Кремля", - сказала Геращенко. Також уточнюється, що 17 листопада перший віце-спікер Ірина Геращенко у складі парламентської делегації на чолі із головою Постійної делегації Верховної Ради України у ПА НАТО Іриною Фріз та народними депутатами України Оксаною Юринець та Ольгою Бєльковою у м.Галіфаксі (Канада) зустрілись із депутатом парламенту Канади, співголовою групи дружби Канада – Україна Борисом Вжесневським, який також очолює канадську парламентську делегацію в НАТО.

"Парламентарії України закликали Канаду посилити санкції проти РФ у зв’язку з проведеними нею псевдовиборів на окупованому Донбасі, незаконним утриманням заручників і політв’язнів Кремля на окупованому Донбасі в Криму та в РФ, мілітаризацією окупованого Криму та загостренням ситуації в Азовському морі. Народні депутати України також закликали Канаду підтримати Україну у боротьбі проти реалізації політичного проекту Кремля "Північний потік - 2", - йдеться у повідомленні.

Народні депутати України запросили представників канадської делегації взяти участь у спостереженні за парламентськими та президенстськими виборами в Україні у 2019 році.

Під час зустрічі співрозмовники також приділили особливу увагу військовій агресії РФ проти України та проблематиці резолюції ООН 1325 "Жінки. Мир і безпека".

"Канада виступає за посилення ролі жінок у миротворчих процесах і миротворчих місіях. Ми займаємо таку ж позицію і підтримуємо всі проекти, направлені на посилення ролі жінок у миротворчих процесах, підтримку жінок, які постраждали від конфлікту на Донбасі", - наголосила Геращенко.