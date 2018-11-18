Українській компанії з американськими інвестиціями дозволили розробку уранових родовищ

Компанія «Атомні енергетичні системи України» отримала спеціальні дозволи на геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислову розробку уранових руд на чотирьох ділянках у Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Про це передає apostrophe.ua.

Дозволи на користування надрами надані Державною службою геології та надр України відповідно до наказу №415 від 5 листопада 2018 року.

Протягом найближчих трьох років компанія має намір інвестувати більше 1 мільярда гривень в рамках реалізації проектів розвідки уранових родовищ.

Компанія «Атомні енергетичні системи України» створена в 2015 році для залучення інвестицій з США у проекти з вивчення і видобутку урану на території України. Серед акціонерів АЕСУ — американська компанія U-Tech Energy.