Працювати треба ідейно, щоб дати свою духовну лепту для рідного народу
Кость Левицький, український державний діяч, адвокат, публіцист

Українській компанії з американськими інвестиціями дозволили розробку уранових родовищ

18 листопада, 2018 - 11:52
Фото: wikimedia.org

Компанія «Атомні енергетичні системи України» отримала спеціальні дозволи на геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислову розробку уранових руд на чотирьох ділянках у Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Про це передає apostrophe.ua.

Дозволи на користування надрами надані Державною службою геології та надр України відповідно до наказу №415 від 5 листопада 2018 року.

Протягом найближчих трьох років компанія має намір інвестувати більше 1 мільярда гривень в рамках реалізації проектів розвідки уранових родовищ.

Компанія «Атомні енергетичні системи України» створена в 2015 році для залучення інвестицій з США у проекти з вивчення і видобутку урану на території України. Серед акціонерів АЕСУ — американська компанія U-Tech Energy.

Більше новин

США можуть подвоїти мита, введені проти Китаю
Україна входить у Топ-10 найбільших експортерів молочної продукції у світі
Компанія PepsiCo відкриває в Україні нове виробництво
У МВФ заявили, що Україні не вистачає $12 млрд валютного резерву
Канада та Китай домовилися посилити співпрацю у СОТ
ЄК пропонує змінити енергетичне законодавство ЄС через "Північний потік-2"

Новини партнерів

Loading...