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Кость Левицький, український державний діяч, адвокат, публіцист

В аеропорту Каїра стався технічний збій

18 листопада, 2018 - 16:58

У кількох терміналах каїрського аеропорту в неділю стався технічний збій системи реєстрації вильотів. Про це повідомляє Ahram Online.

«У неділю зранку одразу в двох терміналах аеропорту Каїра стався збій у роботі системи реєстрації вильотів. Через це працівники аеропорту вручну почали реєструвати пасажирів, а також безпосередньо займатися вирішенням технічних неполадок, які спричинили збій системи», - йдеться в повідомленні.

Пасажирів намагаються якомога швидше оформити на рейси.

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