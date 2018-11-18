В аеропорту Каїра стався технічний збій

У кількох терміналах каїрського аеропорту в неділю стався технічний збій системи реєстрації вильотів. Про це повідомляє Ahram Online.

«У неділю зранку одразу в двох терміналах аеропорту Каїра стався збій у роботі системи реєстрації вильотів. Через це працівники аеропорту вручну почали реєструвати пасажирів, а також безпосередньо займатися вирішенням технічних неполадок, які спричинили збій системи», - йдеться в повідомленні.

Пасажирів намагаються якомога швидше оформити на рейси.