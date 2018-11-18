В Індії через потужний циклон померли щонайменше 33 людини

Через потужний циклон "Гаджа", що пронісся східним узбережжям Індії, у штаті Таміл-Наду загинуло щонайменше 33 людини. Про це поінформувала місцева влада у неділю, 18 листопада.

Серед загиблих 20 чоловіків, 11 жінок та двоє дітей. Губернатор штату Едаппаді Паланісвамі повідомив, що більшість людей загинули через повені, обвали будинків та ураження електричним струмом.

Швидкість вітру досягала 120 кілометрів на годину. Негода змусила сотні тисяч людей залишити свої будинки. На сьогодні в 351 таборі розміщені понад 177 тисяч осіб. Вітром було зруйновано багато будинків, повалено десятки тисяч дерев та пошкоджено тисячі електричних стовпів. Окрім того, постраждало багато тварин.

До відновлення доріг та електричних мереж залучено сотні працівників аварійних служб. В рятувальній операції беруть участь вертоліт військово-морського флоту та два кораблі. Влада пообіцяла виплатити родинам загиблих компенсації розміром 14 тисяч доларів.

Метеорологічна служба повідомила, що циклон перемістився на південь до сусіднього штату Керала. "Гаджа" це вже другий великий циклон, який вразив східне узбережжя Індії за останні тижні. В жовтні через циклон "Тітлі", що вирував у штаті Одіша, загинуло двоє людей.