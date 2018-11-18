В Індії циклон "Гайя" забрав життя 33 людей

Циклон "Гайя", що накрив південь Індії напередодні, забрав життя щонайменше 33 людей.

Про це повідомляє АР з посиланням на місцевих чиновників.

Так, із зони катастрофи були евакуйовані майже 82 тис. осіб. Військово-морський флот Індії виділив два кораблі та вертоліт для рятувальних робіт, місцева влада забезпечує постраждалих гуманітарною допомогою.

Наголошується, що в п'ятницю циклон "Гайя" з потужними дощами і вітрами, що сягали 90 кілометрів на годину, накрив шість районів індійського штату Таміл-Наду. Тоді, у п'ятницю, рятувальники виявили 13 тіл і ще 20 – в суботу. Як повідомив один із чиновників штату, більша частина людей загинула через повені, руйнування будинків та від ударів струмом.

Нагадаємо, що через пожежі в Каліфорнії кількість жертв досягла 76 людей, зниклих безвісти – більше 3000.