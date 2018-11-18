В УПЦ КП спростували чутки про призначення дати об’єднавчого Собору

Речник Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря заявляє, що поширювана інформація про призначення об’єднавчого Собору на 22 листопада не відповідає дійсності.

Про це він написав у Facebook у зв'язку з появою у соцмережі "оголошень" про проведення 22 листопада об’єднавчого Собору.

"Мене не дивує, що невідомі аноніми "оголошують" у Фейсбуці церковні Собори. Мене дивує те, яка кількість освічених людей, священнослужителів сприймає таке "оголошення" за чисту монету і поширює його", - зазначив архієпископ.

Зоря наголосив, що лише офіційне повідомлення про дату Собору означатиме, що вона вже визначена.

"Офіційно засвідчую: поширювана в оголошенні інформація не відповідає дійсності. Знову вимушений повторити: лише офіційне (!) повідомлення про дату Собору означатиме, що вона вже визначена", - заявив речник УПЦ КП.