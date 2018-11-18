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Кость Левицький, український державний діяч, адвокат, публіцист

В УПЦ КП спростували чутки про призначення дати об’єднавчого Собору

18 листопада, 2018 - 10:23
Фото з Facebook Євстратій Зоря

Речник Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря заявляє, що поширювана інформація про призначення об’єднавчого Собору на 22 листопада не відповідає дійсності.

Про це він написав у Facebook у зв'язку з появою у соцмережі "оголошень" про проведення 22 листопада об’єднавчого Собору.

"Мене не дивує, що невідомі аноніми "оголошують" у Фейсбуці церковні Собори. Мене дивує те, яка кількість освічених людей, священнослужителів сприймає таке "оголошення" за чисту монету і поширює його", - зазначив архієпископ.

Зоря наголосив, що лише офіційне повідомлення про дату Собору означатиме, що вона вже визначена.

"Офіційно засвідчую: поширювана в оголошенні інформація не відповідає дійсності. Знову вимушений повторити: лише офіційне (!) повідомлення про дату Собору означатиме, що вона вже визначена", - заявив речник УПЦ КП.

Джерело: День

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