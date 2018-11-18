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Кость Левицький, український державний діяч, адвокат, публіцист

Янукович буде у лікарні близько трьох тижнів, - адвокат

18 листопада, 2018 - 12:02
Фото Руслана Канюки, "День"

Колишній президент України Віктор Янукович буде перебувати в лікарні близько трьох тижнів і останнє слово в суді у справі про держзраду не скаже.

Про це у коментарі "112 Україна" повідомив адвокат Януковича Олександр Горошинський. 

За його словами, адвокати збирають необхідні для суду довідки. 

"Він не має можливості рухатися, у нього лангетка. Як кажуть лікарі, це тяжка травма, він мінімум 21 день буде (перебувати на лікарняному ліжку, - ред,). Відповідні документи ми надамо суду", - сказав Горошинський. 

Нагадаємо, що що Януковича госпіталізували з травмами.

Джерело: 112 Україна

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