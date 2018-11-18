Янукович буде у лікарні близько трьох тижнів, - адвокат

Колишній президент України Віктор Янукович буде перебувати в лікарні близько трьох тижнів і останнє слово в суді у справі про держзраду не скаже.

Про це у коментарі "112 Україна" повідомив адвокат Януковича Олександр Горошинський.

За його словами, адвокати збирають необхідні для суду довідки.

"Він не має можливості рухатися, у нього лангетка. Як кажуть лікарі, це тяжка травма, він мінімум 21 день буде (перебувати на лікарняному ліжку, - ред,). Відповідні документи ми надамо суду", - сказав Горошинський.

Нагадаємо, що що Януковича госпіталізували з травмами.