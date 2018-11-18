Євродепутати закликали Amazon відмовитися від продажу речей з символікою СРСР

Двадцять сім членів Європарламенту закликали американську компанію Amazon припинити торгівлю речами з радянською символікою.

Про це повідомляє EN.DELFI.

Зазначається, що лист до глави компанії Джеффа Безоса ініціював литовський бізнесмен і політик Антанас Гуога.

Звернення підписали члени ЄП з Литви, Польщі, Нідерландів, Хорватії, Латвії, Сполученого Королівства, Словаччини, Естонії, Фінляндії, Португалії, Угорщини, Іспанії, що представляють основні політичні групи.

Парламентарії "засуджують використання символів нацистських і радянських режимів", вказуючи, що дані режими "систематично порушували права людини, обмежували свободу і демократію".

"Кількість жертв радянського режиму перевищує 60 млн, понад 10 млн осіб були вислані в трудові табори до Сибіру, жили там у нелюдських умовах, виконували примусову працю, відчували голод і фізичне насильство. Криваві дії радянського режиму, терор і нелюдяність випробували майже всі окуповані держави, а наслідки цих трагічних дій відчуваються досі", – наголошується в листі.

Це звернення є реакцією на ініціативу в соціальних мережах #WhyNotSvastika, під час якої Amazon закликають припинити торгівлю одягом з радянською символікою. Цієї осені після хвилі критики від торгівлі майками з радянською символікою відмовилися Walmart Inc і Adidas.