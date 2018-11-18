YouTube почав безкоштовно показувати популярні фільми

YouTube почав безкоштовно показувати фільми з вмонтованою рекламою. Як повідомляє Macdigger, на первісній стадії вибір картин невеликий, але є кілька популярних фільмів, у тому числі «Термінатор», «Блондинка в законі» і «Роккі».

Поки що фільми показують тільки в США. Вони розміщуються на стандартній вкладці «Фільми», де також можна купувати і орендувати кіно. Під час відтворення безкоштовних фільмів через регулярні проміжки часу показується реклама.

Директор з управління продуктами YouTube Рохіт Дхаван сказав, що компанія побачила додаткову можливість для споживачів і рекламодавців. Він також додав, що рекламодавці зможуть рекламувати фільми і організовувати ексклюзивні покази. На даний момент YouTube налічує близько 100 фільмів, але цей список розширюватиметься.