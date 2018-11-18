За день у зоні ООС бойовики 8 разів обстріляли позиції наших військ

У районі бойових дій на Донбасі протягом поточної доби, 18 листопада, станом на 18:00 бойовики 8 разів обстрілювали українські позиції. Внаслідок бойових дій втрат в лавах ЗСУ немає, повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Жолобок, Світлодарськ, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове. Крім того, поблизу Жолобка, противник застосував міномети калібру 82 мм, а у районі Світлодарська – 120 мм", - повідомили в штабі.

Наголошується, що втрат серед особового складу наших військ не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою Об'єднаних силами.