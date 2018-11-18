ЗМІ заявили, що Януковича госпіталізували з травмами

Колишній президент України Віктор Янукович був помічений в Московській клініці імені Скліфосовського, куди надійшов 16 листопада в нерухомому стані з підозрою на серйозну травму хребта і коліна.

Про це повідомляє НВ з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що джерело отримало цю інформацію від одного з чергових лікарів клініки.

За інформацією лікаря, травми він отримав під час гри в теніс на відомому підмосковному тенісному корті, звідки Януковича в кареті швидкої допомоги відвезли в лікарню.

Януковича супроводжували кілька людей. У блоці лікарні, де йому надавалася допомога, на короткий час обмежили доступ для відвідувачів, потім він був направлений в реанімацію, проте незабаром Януковича відвезли в приватну клініку.

Прес-секретар Януковича в телефонній розмові відмовився прокоментувати дану інформацію.