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Кость Левицький, український державний діяч, адвокат, публіцист

ЗМІ заявили, що Януковича госпіталізували з травмами

18 листопада, 2018 - 10:45
ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Колишній президент України Віктор Янукович був помічений в Московській клініці імені Скліфосовського, куди надійшов 16 листопада в нерухомому стані з підозрою на серйозну травму хребта і коліна.

Про це повідомляє НВ з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що джерело отримало цю інформацію від одного з чергових лікарів клініки.

За інформацією лікаря, травми він отримав під час гри в теніс на відомому підмосковному тенісному корті, звідки Януковича в кареті швидкої допомоги відвезли в лікарню.

Януковича супроводжували кілька людей. У блоці лікарні, де йому надавалася допомога, на короткий час обмежили доступ для відвідувачів, потім він був направлений в реанімацію, проте незабаром Януковича відвезли в приватну клініку.

Прес-секретар Януковича в телефонній розмові відмовився прокоментувати дану інформацію.

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