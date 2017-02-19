Армія Іраку розпочала звільнення західного Мосула від "ІД"

Прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив про початок військової операції по звільненню західного Мосула від бойовиків "Ісламської держави", передає ВВС.

"Наші сили починають звільнення громадян від терору", - заявив аль-Абаді в телевізійному зверненні.

Іракські урядові війська практично оточили західну частину міста, що знаходиться під контролем екстремістів. Тим часом авіація коаліції під керівництвом США завдає ударів по"ІД" з повітря.

Звільнення західної частини Мосула ускладнюється специфічної плануванням цієї частини міста з переважанням вузьких вулиць.

Напередодні військової операції в ООН заявили, що головним пріоритетом для влади Іраку повинна стати безпека громадян, заблокованих в обложених районах міста.

Нагадаємо, що армія Іраку вибила "ІД" і зайняла східну частину Мосула.