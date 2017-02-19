Біля Авдіївки починається ремонт електромережі

Станом на 12 годину 19 лютого є узгодження щодо припинення вогню з обох сторін для ремонту електромережі в Авдіївці.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, припинення вогню має дотримуватися з 11:00 до 15:00 неділі.

О 12:00 для проведення робіт щодо розмінування та у подальшому для ремонту високовольтних ліній направлені піротехнічний підрозділ Збройних сил України та ремонтна бригада ТОВ "ДТЕК високовольтні мережі".

Всього до аварійно відновлювальних робіт залучено 128 осіб та 32 одиниці техніки, у тому числі від ДСНС - 67 осіб та 24 одиниці техніки.

Повідомляється також, що об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, будуть забезпечені електроенергією від 13 генераторів ДСНС (40-110 кВ та 600 кВ), два з яких вже підключено до міської лікарні та Укртелеком (АТС).