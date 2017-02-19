Цього року конгрес США покарає Росію за хакерські атаки, - американський сенатор

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем попередив Росію про наслідки минулорічних хакерських атак на комп'ютерні мережі у Сполучених Штатах Америки.

Про це він заявив у неділю, 19 лютого, під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. "2017 рік стане роком, коли Конгрес дасть Росії копняка", - сказав Грем, звертаючись до міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова.

Також Грем наголосив на необхідності дотримання адміністрацією Дональда Трампа жорсткої лінії по відношенню до Росії - у тому числі й через хакерські атаки на Демократичну партію США.

Сенатор також нагадав про внесення одночасно демократами та республіканцями законопроекту про запровадження нових санкції проти РФ. Грем висловив сподівання, що чинний президент США підтримає ідею посилення обмежувальних заходів, "аби покарати Росію". У лавах Республіканської партії Грем вважається одним із найвпливовіших критиків Трампа.

Як відомо, за даними спецслужб США, за кібератаками на комп'ютерну мережу Демократичної партії стояли саме російські хакери. Метою цих нападів було поширити інформацію, яка могла б нашкодити передвиборчій кампанії тодішньої кандидатки у президенти Гілларі Клінтон та допомогти перемогти її супернику Дональдові Трампу.

Нагадаємо, у США вважають, що визнання Росією документів жителів так званих "ДНР" та "ЛНР" суперечить Мінським домовленостям.