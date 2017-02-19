Джима ввійшла у шістку кращих біатлоністок на чемпіонаті світу

Сьогодні на 52-ому чемпіонаті світу з біатлону, що проходить в австрійському містечку Гохфільцен, відбувається заключний день змагань. За результатами особистих досягнень в останній гонці – мас-старті – українську команду представляли Юлія Джима та Анастасія Меркушина. Попри гідні результати Меркушиної на останніх етапах, основні сподівання у цьому виді дисципліни покладалися на Джиму. І Юлія ці надії виправдала. Перший вогневий рубіж обійшовся без завалів фактично у всіх спортсменок. Джима була не винятком і зі стрільбища виходила 15-ою з 12-секундним відставанням від лідера – американської спортсменки Сьюзан Данклі. Другий вогневий рубіж дещо розсіяв спортсменок, лише лідируюча вісімка залишилася без штрафних кіл. А от українській біатлоністці довелося бігти додаткові 150 метрів, адже Юлія припустилася однієї хиби. Вона вийшла на коло 13-ю, але відставання від американки збільшилося до 34,5 секунди. З третім вогневим рубежем Юлія впоралася ідеально, що дало змогу піднятися на 7-у позицію, тому шанси на медаль чемпіонату світу ще не були втрачені. Все мало вирішитися на останньому колі. Завершальна стійка видалася дуже цікавою: Сьюзан Данклі та Лаура Дальмайєр відстрілялися в нуль, тому боротьба за золото точилася саме між ними. Габріела Коукалова схибила, що дало можливість нашій спортсменці вийти на третю позицію. Проте це була лише ситуативна перевага. Коли Юлія покидала стрільбище, Коукалова якраз виходила зі штрафного кола. Окрім цього, позаду йшла Кайса Мякяряйнен, відома дуже швидким ходом. Тому фінішне коло для Юлії було аж надто непростим. Вона до останнього не виключалася з боротьби, проте щось протиставити досвідченим спортсменкам із Чехії та Фінляндії, на жаль, не вдалося. Ще й словенка Тея Грегорін на останніх метрах на лічені секунди обійшла українку. Як наслідок, Юлія Джима стала 6-ою, перемогу здобула Лаура Дальмайєр, яка на останніх метрах дистанції «з’їла» американку Сьюзан Данклі. Третє місце в Кайси Мякяряйнен. Четвертою фінішувала Габріела Коукалова, п’ятою – Тея Грегорін.

Щодо іншої українки Анастасії Меркушиної, то молода спортсменка змогла майже ідеально провести роботу на стрільбищі, припустившись лише одного кола штрафу. Але поки що Меркушина програє більш досвідченим суперницям. Тому наша співвітчизниця фінішувала 14-ою з 1 хвилиною 28 секундами відставання від лідера.

У загальному заліку Юлія Джима залишається на 11-ій позиції із 454-ма очками у власному активі, тому ще може поборотися за місце в десятці найкращих спортсменок світового рейтингу, адже відставання від Тетяни Акімової складає лише 3 очки. Олена Підгрушна посідає 27-е місце із 247-ма очками. Анастасія Меркушина поки не потрапляє до топ-30 і йде на 36-ій сходинці.

Богдан ПРОСКУРОВ