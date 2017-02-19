Глава МЗС Франції звинуватив РФ в спробах вплинути на вибори через кібератаки

У спробах вплинути на французьку виборчу кампанію за допомогою кібератак звинуватив Росію міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, передає Deutsche Welle.

"Досить подивитися на те, яким кандидатам, а саме Марін Ле Пен і Франсуа Фійону, Росія надає перевагу під час французької передвиборної боротьби", - заявив він в інтерв’ю тижневику Le Journal du Dimanche, опублікованому в неділю, 19 лютого.

За словами глави МЗС Франції, в той час як лідер правопопулістської партії "Національний фронт" і кандидат від консервативної партії "Республіканці" вважаються симпатизуючими Росії, проєвропейськи налаштований кандидат Емманюель Макрон піддається кібератакам.

"Подібна форма втручання в демократичне французьке життя неприйнятна, і я засуджую це", підкреслив Еро.