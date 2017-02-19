Компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon-9

Ракета-носій Falcon-9 американської приватної компанії SpaceX успішно вивела на орбіту вантажний корабель Dragon і повернулася на Землю. ‎

SpaceX повідомила у своєму Twitter, що перший ступінь ракети успішно приземлився на платформу на мисі Канаверал у штаті Флорида через 9 хвилин після запуску. ‎

Корабель Dragon тим часом прямує на Міжнародну космічну станцію, очікується, що він досягне її у середу. ‎

Напередодні запуск Falcon-9 відклали через технічні проблеми, проте у неділю у НАСА повідомили, що команда SpaceX усунула усі несправності. ‎

‎"Вони усунули всі неполадки за ніч", - прокоментував недільний запуск представник НАСА ‎Боб Кабана.‎‎

Компанія відновила запуски лише на початку цього року після великої аварії у вересні. Тоді ‎ракета-носій вибухнула під час тестового запуску на мисі Канаверал у штаті Флорида. Аварія сталася під час підготовки до випробування, під час заправки паливом. ‎

Тоді внаслідок вибуху компанія втратила ракету і ізраїльський комунікаційний супутник AMOS-6, вартість якого оцінювали у 200 млн доларів. ‎

Ракета Falcon 9 спроектована як багаторазова. Її запуск анонсували як можливість здешевити доставку вантажів на орбіту. ‎

Втім, через технічні накладки при приземленні SpaceX тричі не вдавалося посадити перший ступінь ракети.