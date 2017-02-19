Маккейн розкритикував Трампа за пригнічення вільної преси, - ЗМІ

Американський сенатор Джон Маккейн, захищаючи ЗМІ від нещодавнього звинувачення у ворожості з боку Дональда Трампа, попередив, що пригнічення вільної преси подібне тому "як починали диктатори", повідомляє Reuters.

Міжнародний порядок, встановлений після Другої світової війни, був побудований частково на вільній пресі, зазначив Маккейн в уривку програми Зустріч з пресою в ефірі телеканалу NBC News, який вийшов напередодні повного випуску у неділю, 19 лютого.

"Я ненавиджу пресу. Я ненавиджу тебе, особливо, – сказав Маккейн інтерв'юеру Чаку Тодду. – Але справа в тому, що ви (журналісти – ред.) потрібні нам. Нам потрібна вільна преса. Ми повинні мати її. Це життєво важливо".

"Якщо ви хочете зберегти - я дуже серйозно зараз - якщо ви хочете зберегти демократію, як ми знаємо, ви повинні мати свободу і багато протиставляти друком. І без цього, я боюся, ми можемо втратити з часом так багато наших індивідуальних свобод. Ось як диктатори починали", – продовжив він.

"Вони (диктатори – ред.) починали з пригнічення вільної преси. Іншими словами, зміцнення влади. Коли ви подивитеся на історію, то перше, що диктатори роблять, це закривають пресу. І я не кажу, що президент Трамп намагається бути диктатором. Я просто говорю, що ми повинні винести уроки з історії", – сказав Маккейн.