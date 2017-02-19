На чолі організації "Євробачення-2017" у Києві стала нова команда

Місце менеджерів з підготовки міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017" у Києві посіла нова команда. Їхні кандидатури вже погодженні з Європейською мовною спілкою (EBU).

Про це повідомив на своєму сайті телеканал "UA: Перший". До неї увійшли комерційний директор Лариса Коваль, івент-менеджер Кирило Воронін та директор з питань безпеки Олег Западнюк.

Заступник голови Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Павло Грицак раніше пояснив швидку заміну тим, що органи влади України та міста Києва значно сприяли пошуку нових організаторів. Крім того, зазначив він, попередній склад включав "членів івент-команди та комерційної частини команди, яка безпосередньо не впливає не телевізійне шоу та підготовку", цитує його агенція "Інтерфакс-Україна". Він запевнив, що нові організатори мають чималий досвід у проведенні заходів такого рівня.

Нагадаємо, 13 лютого частина працівників "Національної суспільної телерадіокомпанії України", що готувала проведення конкурсу Євробачення-2017, вирішила вийти з проекту.