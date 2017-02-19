На головній площі Полтави пройшов #22 Pushup Challenge

Останнім часом у світі набувають популярності різні благодійні естафети. Все почалося із Ice Bucket Challenge (дослівно «Виклик крижаним відром») – кампанії, сенс якої полягав у обливанні себе відром крижаної води, а у випадку невиконання завдання люди мали перерахувати кошти у фонд з вивчення невиліковного захворювання – аміотрофічного бічного склерозу. У 2016 році популярності набула акція «22Pushup Challenge». Благодійна естафета зародилася в Сполучених Штатах Америки, а провідною метою її стала підтримка учасників бойових дій з посттравматичним синдромом, підтримка воїнів та загартування тіла. Учасники такого флешмобу мають зробити 22 віджимання перед відеокамерою та передати естафету далі. На фоні подій, що відбуваються на Донбасі, в Україні цей захід набув масового характеру. Велика кількість користувачів соціальних мереж, зокрема і відомі особистості, політики й навіть чиновники, долучаються до акції. Свого часу віджалися на камеру бійці батальйону «Полтава», полтавські рятувальники, голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко, заcтупник голови Полтавської обласної ради Анатолій Ханко та багато інших.

Сьогодні у Полтаві вирішили не зупинятися на досягнутому і зробити цей флешмоб загальноміським. Так, 19 лютого на головній площі біля Полтавської обласної державної адміністрації зібралося кілька сотень людей – курсанти, спортсмени, військові, які захищали територіальну цілісність України на Донбасі, та просто небайдужі полтавці. Серед присутніх був і учасник російсько-української війни, а нині депутат Полтавської міської ради Юліан Матвійчук. Саме з ініціативи Юліана Олександровича та його побратимів і був зорганізований цей захід.

«Кожного дня у світі два ветерани війни помирає від суїциду. Коли люди роблять 22 віджимання, вони перераховують на допомогу і реабілітацію ветеранам 22 долари, проте в нашій ситуації це буде 22 гривні. Таким чином ми збираємо гроші для нашого земляка Ігоря Бахмута, котрий народився у Веселому Подолі Семенівського району. Боєць 72-ої бригади втратив ногу на позиціях під Авдіївкою під час мінометного обстрілу. Сьогодні ми проведемо акцію, зробимо знімок із квадрокоптера, а потім усі вишикуємося та передамо естафету до Тернополя та Ірондеквойта – американського міста-побратима Полтави, що у штаті Нью-Йорк. В Ірондеквойті та Тернополі вже говорили зі студентами, хлопці готові взяти участь у цій естафеті», – зазначив Юліан Матвійчук. Екс-боєць полку «Азов» упевнений, що акція має стати всеукраїнською, а потім і міжнародною, бо подібні заходи єднають країну, об’єднують людей різних держав.

Усі, хто долучився до акції, вишикувалися в шеренгу та зробили 22 синхронні віджимання. У флешмобі взяли участь люди різних вікових категорій – від наймолодших до найстарших. Хто не був упевнений у власних силах, міг просто допомогти фінансово та підтримати земляка Ігоря Бахмута, що проходить лікування та тривалу реабілітацію у столичному шпиталі. Підіймав бойовий дух учасникам флешмобу місцевий колектив «Живі барабани».

Богдан ПРОСКУРОВ, Полтава