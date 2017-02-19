На Коростенщині вшановували пам’ять загиблих на Майдані

Пам’ять Героїв Небесної Сотні на Коростенщині вшановували під час вечору-реквієму, який відбувся в районному будинку культури. Участь у заході, організованому працівниками районного відділу культури, центральної районної бібліотеки, взяли представники громадськості Коростенщини, влади району. Почався захід зі спогадів про ті доленосні події, про людей, справжніх патріотів країни, які вийшли на Майдан, аби відстояти європейський шлях країни, її гідність. Вони довели усьому світу, що Україна – це територія гідності й свободи. Говорили на вечорі-реквіємі про тих, хто поклав своє життя на вівтар свободи, серед них були й мешканці Житомирської області. Олександр Балюк із с. Пилиповичі Новоград-Волинського району, якому було неповних 40 літ, загинув 20 лютого 2014 року, отримавши вогнепальне поранення грудної клітки. Входив до сотні «Самооборони Євромайдану». Рідні більше тижня не могли знайти Олександра. Тільки 28 лютого вони впізнали його тіло в морзі на Оранжерейній…

Віктор Прохорчук мешкав у Хорошеві (колишня назва смт Володарськ-Волинський). Йому було 38 років. Мав дружину і двох синів. Віктор був на Майдані в Києві від початку заворушень. Кажуть, стояв на охороні барикади біля Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського на вулиці Городецького, 1. А після 18 лютого більше на зв’язок не виходив. Лише через тиждень його тіло побратими виявили у морзі.

Помер від інфаркту під час нападу силовиків на мітингувальників на вул. Інститутській відомий журналіст, редактор газети «Голос громадянина», який у 1989—1993 рр. очолював Громадянський фронт Житомирщини Яків Зайко. Його життя обірвалося 18 лютого 2014 року.

Згадували на заході в районному будинку культури і земляка-коростенця 32-річного Сергія Кемського, який загинув 20 лютого, коли допомагав виносити поранених побратимів. Уродженець Керчі, Сергій навчався у Львівському державному університеті на спеціальності політологія, працював в Інституті політичних та економічних ризиків і перспектив, писав статті для всеукраїнських видань. Мешкав разом із родиною у Коростені, де й зараз живуть його батько і мати.

Саме їм на вечорі-реквіємі голова Коростенської РДА Сергій Дмитрук висловлював слова вдячності за виховання справжнього патріота України, із сильним і стійким духом. Він закликав усіх, аби пам’ятали про загиблих героїв, які віддали життя за майбутнє України, які довели своїм подвигом, що українці понад усе цінують свободу і гідність. На цьому ж заході провідним методистом центральної районної бібліотеки Лідією Власенко була представлена нещодавно видана книга творів Сергія Кемського «Недописана книга життя». До неї увійшли поезії Сергія, які надала упорядникам мама Героя Небесної Сотні Тамара Кемська, та деякі його статті.

Оксана Климчук, Житомирська область, фото автора