На Європейській площі відбулися сутички між правоохоронцями та активістами

На Європейській площі розпочались сутички між правоохоронцями та групою активістів, які йшли з вулиці Грушевського.
Активісти підійшли до металодетекторів, після чого розпочались сутички. Було чутно вибухи петард. В колоні активістів було кілька сотень людей.
Правоохоронцям вдалось відтіснити значну частину мітингуючих, частину, з яких забрали на машинах патрульної поліції.
До Європейської площі прибула карета швидкої допомоги.
Нагадаємо, учасники акції в підтримку блокади окупованих територій Донбасу встановили агітаційний намет біля Адміністрації президента.
Джерело: УНН