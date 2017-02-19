На Європейській площі відбулися сутички між правоохоронцями та активістами

На Європейській площі розпочались сутички між правоохоронцями та групою активістів, які йшли з вулиці Грушевського.

Активісти підійшли до металодетекторів, після чого розпочались сутички. Було чутно вибухи петард. В колоні активістів було кілька сотень людей.

Правоохоронцям вдалось відтіснити значну частину мітингуючих, частину, з яких забрали на машинах патрульної поліції.

До Європейської площі прибула карета швидкої допомоги.

Нагадаємо, учасники акції в підтримку блокади окупованих територій Донбасу встановили агітаційний намет біля Адміністрації президента.