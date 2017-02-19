НАТО проведе тренувальні польоти над Естонією

З понеділка на аеродромі Емарі в Естонії винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter здійснять низькі польоти над Естонією.

Про це повідомляє портал ERR.ee з посиланням на головний штаб Сил оборони Естонії.

Польоти відбуватимуться на висоті не менше 152 метрів і далеко від населених пунктів.

Країни НАТО виділяють певні частини свого повітряного простору для проведення навчань і тренувань ВПС, в тому числі низьких польотів, польоти узгоджені з Департаментом авіації та акціонерним диспетчерським суспільством Lennuliiklusteenindus.

За рішенням Північно-Атлантичного альянсу, ВПС країн НАТО з 29 березня 2004 року в порядку ротації охороняють повітряний простір Естонії, Латвії і Литви.

ВПС Німеччини приступили до охорони повітряного простору Балтійських країн 31 серпня. На авіабазі Шяуляй у Литві з 5 січня дислокований авіазагін Королівських ВПС Нідерландів, який використовує винищувачі F-16.