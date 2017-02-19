Нинішнє припинення вогню у Сирії має найкращі шанси на успіх, - ООН

Нинішній режим припинення вогню в Сирії має більше шансів на успіх, ніж усі попередні. Так вважає спецпредставник генсека ООН щодо Сирії Стаффан де Містура.

У неділю, 19 лютого, він заявив у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки, що припинення вогню, яке розпочалося у грудні, краще дотримуються. На те, що "режим тиші" й надалі діятиме, є більше шансів, адже, на думку представника ООН, і Росія, і Туреччина "мають свої сили на місці".

При цьому він закинув адміністрації президента США Дональда Трампа недостатню участь у розв'язанні сирійського конфлікту. "Де США у цьому всьому? Я не можу вам сказати, бо не знаю", - цитує де Містуру агенція AFP.

Окрім того, він прокоментував мирні переговори в Женеві, які мають поновитися 23 лютого, а також перемовини щодо врегулювання сирійського конфлікту, які проходять у столиці Казахстану. "Астана - єдине місце для припинення боїв, Женева - щоб побачити, чи є можливість для політичної дискусії, - зауважив де Містура. - Ми маємо прагнути дати імпульс. Навіть припинення вогню не може протриматися дуже довго, якщо нема політичного (рішення. - Ред.)".

Сирійська опозиція під час конференції підтвердила, що готова до переговорів. "Ми цілковито віддані переговорам у Женеві", - заявив президент Національної коаліції сирійських революційних і опозиційних сил Анас аль-Абдах. При цьому він додав, що президент країни Башар Асад має піти з посади.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наголосив: "Астана ніколи не була альтернативою Женеви. Це хороший захід для створення довіри та дотримання припинення вогню. Це хороший крок вперед. Проте зараз ми потребуємо продовження переговорів у Женеві, які є основним майданчиком для політичного рішення".

Нагадаємо, війська Асада у неділю обстріляли ракетами контрольований повстанцями район на околиці Дамаска.