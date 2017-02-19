ОБСЄ в зоні АТО планує створити 20 зон безпеки

На Донбасі уздовж лінії зіткнення може з'явитися близько 20 зон безпеки.
Про це заявив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр, передає Новое время.
"Ми зараз плануємо створення до 20 зон", - сказав він.
За його словами, це потребує збільшення чисельності Спеціальної моніторингової місії в Україні до гранично дозволеної мандатом.
"Зараз немає необхідності для збільшення чисельності до 1000 спостерігачів. Ми будемо зростати в межах цього ліміту, простір для маневру є", - зазначив Заньєр.
Заньєр також заявив, що в районах, які контролюються бойовиками, є багато обмежень для пересування спостерігачів, тому він "не бачить сенсу в збільшенні чисельності спостерігачів наразі.
Нагадаємо, що в ОБСЄ зафіксували збільшення кількості обстрілів на Донбасі.