Порошенко обговорив з прем'єром Баварії ситуацію на Донбасі

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з прем'єр-міністром Баварії Горстом Зеєгофером обговорили ситуацію на Донбасі і санкції проти Росії.

Зустріч відбулася в рамках 53-й Мюнхенської конференції з питань безпеки, передає прес-служба українського президента.

"Петро Порошенко проінформував Главу баварського уряду про загострення безпекової та гуманітарної ситуації на Донбасі, зокрема в Авдіївці, що підтверджує порушення Росією Мінських домовленостей. Під час зустрічі було відзначено важливість збереження санкційного режиму проти Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники також домовилися про поглиблення торговельно-економічних зв'язків між Україною та Баварією з використанням потенціалу зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

Зеєгофер також зазначив, що баварський уряд підтримує якнайшвидше надання українцям безвізового режиму.